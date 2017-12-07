Динамо
мин
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
6'
90
23
Пиварич
Йосип Пиварич
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
90
11
Мораес
Алуизио Мораес
28'
31'
77'
90
Запасные
35
Коваль
Максим Коваль
4
Пантич
Александар Пантич
19
Гармаш
Денис Гармаш
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
41
Беседин
Артем Беседин
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
21
Евтович
Марко Евтович
45'
90
Запасные
6
Чиркович
Лазар Чиркович
33
Антонов
Неманья Антонов