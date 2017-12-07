Славия
мин
16
Лаштувка
Ян Лаштувка
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
4
Югаш
Якуб Югаш
90
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
90
3
Соболь
Эдуард Соболь
90
17
Стох
Мирослав Стох
90
22
Соучек
Томаш Соучек
90
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
90
29
Ротань
Руслан Ротань
90
7
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
21
Шкода
Милан Шкода
90
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
18
Борил
Ян Борил
5
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
6
Сикора
Ян Сикора
27
Нецид
Томаш Нецид
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
5
Аничич
Марин Аничич
38'
90
8
Граховац
Срджан Граховац
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
25
Малый
Сергей Малый
44
Постников
Евгений Постников
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
17
Тагыберген
Асхат Тагыберген
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович