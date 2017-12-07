Вильярреал
мин
25
Барбоса
Мариано Барбоса
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
5
Марин
Адриан Марин
90
30
Торрес
Пау Торрес
90
20
Сориано
Роберто Сориано
90
27
Гонсалес
Марио Гонсалес
90
33
Виктор
Чука
90
34
Поведа
Дарио Поведа
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
8
Форнальс
Пабло Форнальс
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
27
Давидзаде
Офир Давидзаде
90
5
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
90
23
Голаса
Эйял Голаса
90
3
Шпунгин
Юваль Шпунгин
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
15
Мича
Дор Мича
90
11
Блекмэн
Ник Блекмэн
60'
90
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
2
Даса
Эли Даса
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
26
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
16
Атар
Элиран Атар
9
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон