Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
27'
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
21
Билья
Лукас Билья
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
42'
90'
90
9
Силва
Андре Силва
36'
70'
90
11
Борини
Фабио Борини
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Калинич
Никола Калинич
Аустрия
мин
32
Пенц
Патрик Пенц
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
25
Саламон
Томас Саламон
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
16
Прокоп
Доминик Прокоп
90
23
де Паула
Давид де Паула
90
Запасные
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
7
Тажури
Исмаэль Тажури
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер