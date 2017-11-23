Лудогорец
мин
33
Ренан
Ренан
90
30
Моци
Козмин Моци
90
6
Соуза
Соуза
90
4
Соуза
Сисиньо
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
84
Марсело
Марселиньо
65'
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
90
Запасные
5
Терзиев
Георги Терзиев
18
Дьяков
Светослав Дьяков
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
8
Саша
Лукас Саша
37
Пауло
Жоао Пауло
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Истанбул Башакшехир
мин
34
Гюнок
Мерт Гюнок
90
6
Епуряну
Александр Епуряну
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
29
Фрей
Керим Фрей
27'
90
7
Вишча
Эдин Вишча
20'
90
17
Кахведжи
Ирфан Кахведжи
90
19
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
90
Запасные
1
Бабакан
Волкан Бабакан
27
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
33
Учар
Угур Учар
11
Элиа
Эльеро Элиа
8
Моссоро
Марсио Моссоро