Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
5
Расмуссен
Якоб Расмуссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
15
Трондсен
Андерс Трондсен
90
9
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
20
Герсбах
Алекс Герсбах
16
Скельвик
Йорген Скельвик
26
Евтович
Милан Евтович
34
Ботхейм
Эрик Ботхейм
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Одриосола
Альваро Одриосола
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
22
Навас
Рауль Навас
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
10
Прието
Хаби Прието
90
16
Каналес
Серхио Каналес
90
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
18
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90'
90
7
Хуан Мигел
Хуанми
90
Запасные
13
Тоньо
Тоньо
15
Элустондо
Ариц Элустондо
8
Янузай
Аднан Янузай
5
Субельдия
Игор Субельдия
14
Пардо
Рубен Пардо
11
Вела
Карлос Вела
21
Орхильес
Хон Орхильес