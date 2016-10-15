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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Дэниелс 5
Кук 41
Станислас 45
Станислас 65
Уилсон 83
Гослинг 88
6:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мэйсон 34
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
15 окт. 2016, 17:00 МСК
15.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
8
Артер
Гарри Артер
90
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
5'
5'
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
41'
41'
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
65'
45'
65'
45'
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
79
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
33
Айб
Джордон Айб
62
13
Уилсон
Каллум Уилсон
83'
83'
86
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
5
Аке
Натан Аке
26
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
88'
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
17
Кинг
Джошуа Кинг
9
Афобе
Беник Афобе
Халл Сити
мин
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
63
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Мэлони
Шон Мэлони
55
25
Мэйсон
Райан Мэйсон
34'
34'
78
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
19
Кин
Уильям Кин
90
Запасные
16
Якупович
Элдин Якупович
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
17
Уэйр
Джеймс Уэйр
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
20
Диоманде
Адама Диоманде