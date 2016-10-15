Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 26
Уолкотт 33
Озил 57
3:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 38
Борха 66
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
15 окт. 2016, 17:00 МСК
15.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
29
Джака
Гранит Джака
90
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
57'
57'
82
19
Касорла
Санти Касорла
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
26'
33'
26', 33'
90
7
Санчес
Алексис Санчес
82
17
Ивоби
Алекс Ивоби
68
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
9
Лукас
Лукас
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
60
8
Фер
Лерой Фер
90
24
Корк
Джек Корк
71
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
38'
38'
90
17
Барроу
Моду Барроу
83
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
35
Кингсли
Стивен Кингсли
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
56
Фултон
Джей Фултон
10
Борха
Борха
66'