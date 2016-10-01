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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Пайет 57
1:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Стуани 51
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
1 окт. 2016, 17:00 МСК
1.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
8
Куяте
Шейку Куяте
90
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
22
Бирам
Сэм Бирам
7
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
16
Нобл
Марк Нобл
73
27
Пайет
Димитри Пайет
57'
57'
90
17
Торе
Гекхан Торе
45
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Арбелоа
Альваро Арбелоа
7
Фегули
Софиан Фегули
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
11
Дзадза
Симоне Дзадза
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
24
Флетчер
Эшли Флетчер
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
18
Стуани
Кристиан Стуани
51'
51'
90
9
Роудс
Джордан Роудс
68
11
Фишер
Виктор Фишер
59
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Айяла
Даниэль Айяла
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
21
Рамирес
Гастон Рамирес
10
Негредо
Альваро Негредо
37
Траоре
Адама Траоре