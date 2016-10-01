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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 50
Саксесс 65
2:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 31
Кинг 62
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
1 окт. 2016, 17:00 МСК
1.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
29
Капу
Этьенн Капу
79
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
18
Суньига
Камило Суньига
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
24
Игало
Одион Игало
58
9
Дини
Трой Дини
50'
50'
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
23
Уотсон
Бен Уотсон
17
Гедиура
Адлан Гедиура
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
12
Кенеди
Роберт Кенеди
10
Саксесс
Исаак Саксесс
65'
Борнмут
мин
8
Артер
Гарри Артер
90
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
74
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
33
Айб
Джордон Айб
62
13
Уилсон
Каллум Уилсон
31'
31'
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
5
Аке
Натан Аке
14
Смит
Брэд Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
17
Кинг
Джошуа Кинг
62'
9
Афобе
Беник Афобе