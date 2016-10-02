Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Коларов 9
Алли 37
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
2 окт. 2016, 16:15 МСК
2.10.2016, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
37'
37'
86
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
72
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
15
Дайер
Эрик Дайер
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
9'
9'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
87
21
Сильва
Давид Сильва
90
15
Навас
Хесус Навас
65
6
Фернандо
Фернандо
53
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
19
Сане
Лерой Сане
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо