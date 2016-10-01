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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Фер 8
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 54
Милнер 84
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
1 окт. 2016, 14:30 МСК
1.10.2016, 14:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
24
Корк
Джек Корк
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
63
8
Фер
Лерой Фер
8'
8'
72
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Борха
Борха
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
62
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
6
Моусон
Элфи Моусон
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
56
Фултон
Джей Фултон
17
Барроу
Моду Барроу
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
85
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
84'
84'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
54'
54'
85
19
Мане
Садио Мане
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
21
Лейва
Лукас Лейва
23
Джан
Эмре Джан
15
Старридж
Даниэль Старридж
27
Ориги
Дивок Ориги