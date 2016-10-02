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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 69
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Аллен 82
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
2 окт. 2016, 14:00 МСК
2.10.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Эррера
Андер Эррера
84
8
Мата
Хуан Мата
67
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
67
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
10
Руни
Уэйн Руни
7
Депай
Мемфис Депай
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
69'
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
77
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
4
Аллен
Джо Аллен
82'
82'
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
12
Бони
Вильфрид Бони
77
Запасные
25
Гивен
Шей Гивен
18
Бардсли
Филлип Бардсли
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс