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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
2 окт. 2016, 16:15 МСК
2.10.2016, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
66
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
90
19
Слимани
Ислам Слимани
78
9
Варди
Джейми Варди
66
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
27
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
11
Тадич
Душан Тадич
71
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
10
Остин
Чарли Остин
83
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
4
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
7
Лонг
Шейн Лонг
32
Оломола
Олуфела Оломола