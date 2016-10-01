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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 61
Коста 67
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
1 окт. 2016, 17:00 МСК
1.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
20
Диоманде
Адама Диоманде
63
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
25
Мэйсон
Райан Мэйсон
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
72
11
Клукас
Самуэль Клукас
81
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
16
Якупович
Элдин Якупович
5
Магуайр
Гарри Магуайр
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
17
Уэйр
Джеймс Уэйр
15
Мэлони
Шон Мэлони
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
19
Кин
Уильям Кин
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
1
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
81
21
Матич
Неманья Матич
90
6
Виллиан
Виллиан
61'
61'
89
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
85
1
Коста
Диего Коста
67'
67'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
2
Иванович
Бранислав Иванович
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Педро
Педро
8
Оскар
Оскар
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Батшуайи
Миши Батшуайи