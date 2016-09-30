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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 35
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 50
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
30 сент. 2016, 22:00 МСК
30.09.2016, 22:00 МСК
пятница
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
15
Клеверли
Том Клеверли
90
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
20
Овьедо
Брайан Овьедо
81
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
14
Боласи
Янник Боласи
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
35'
35'
90
8
Баркли
Росс Баркли
77
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Валенсия
Эннер Валенсия
Кристал Пэлас
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
16
Ледли
Джо Ледли
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
79
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
50'
50'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
19
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
4
Фламини
Матье Фламини
7
Кабай
Йоан Кабай
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм