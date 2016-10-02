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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Окслэд-Чемберлен 90
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
2 окт. 2016, 18:30 МСК
2.10.2016, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
62
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
8
Марни
Дин Марни
90
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
11
Кайтли
Майкл Кайтли
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
41
О'Нил
Эйден О'Нил
15
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
71
11
Озил
Месут Озил
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
71
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
16
Холдинг
Роб Холдинг
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
31
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90'