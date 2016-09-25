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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:3
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Остин 40
Тадич 62
Уорд-Проус 90
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
25 сент. 2016, 18:00 МСК
25.09.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
8
Куяте
Шейку Куяте
90
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
5
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
71
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
45
16
Нобл
Марк Нобл
82
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
22
Бирам
Сэм Бирам
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
7
Фегули
Софиан Фегули
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
24
Флетчер
Эшли Флетчер
Саутгемптон
мин
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
89
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
11
Тадич
Душан Тадич
62'
62'
80
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
10
Остин
Чарли Остин
40'
40'
74
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
4
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90'
42
Хэскет
Джейк Хэскет
7
Лонг
Шейн Лонг