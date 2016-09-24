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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Льоренте 13
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 9
Агуэро 65
Стерлинг 77
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2016, 17:00 МСК
24.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
24
Корк
Джек Корк
73
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
73
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
79
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
13'
13'
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
6
Моусон
Элфи Моусон
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
17
Барроу
Моду Барроу
10
Борха
Борха
Манчестер Сити
мин
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82
1
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
3
Санья
Бакари Санья
78
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
68
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
77'
77'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9'
65'
9'
65'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
19
Сане
Лерой Сане
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо