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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Аллен 73
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 90
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2016, 17:00 МСК
24.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
4
Аллен
Джо Аллен
73'
73'
86
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
12
Бони
Вильфрид Бони
61
22
Шакири
Джердан Шакири
88
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
2
Бардсли
Филлип Бардсли
16
Адам
Чарли Адам
21
Имбула
Жанелли Имбула
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Вест Бромвич
мин
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
77
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
78
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90'
90'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
8
Гарднер
Крейг Гарднер
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
47
Филд
Сэм Филд
45
Леко
Джонатан Леко