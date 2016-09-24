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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Гибсон 65
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 7
Сон 23
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2016, 17:00 МСК
24.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
82
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
65'
65'
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
59
14
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Негредо
Альваро Негредо
59
18
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Айяла
Даниэль Айяла
34
Форшоу
Адам Форшоу
24
Нсуе
Эмилио Нсуе
9
Роудс
Джордан Роудс
11
Фишер
Виктор Фишер
37
Траоре
Адама Траоре
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
20
Алли
Деле Алли
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
7'
23'
7', 23'
90
9
Янссен
Венсан Янссен
86
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
70
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
11
Ламела
Эрик Ламела