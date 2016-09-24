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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Смоллинг 22
Мата 37
Рэшфорд 40
Погба 42
4:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Грей 59
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2016, 14:30 МСК
24.09.2016, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
6
Погба
Поль Погба
42'
42'
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
22'
22'
90
3
Байи
Эрик Байи
90
14
Лингард
Джесси Лингард
78
8
Мата
Хуан Мата
37'
37'
87
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
40'
40'
83
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
5
Рохо
Маркос Рохо
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
10
Руни
Уэйн Руни
Лестер Сити
мин
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
62
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
45
19
Слимани
Ислам Слимани
90
9
Варди
Джейми Варди
45
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
59'
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп