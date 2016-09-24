Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лаллана 17
Милнер 30
Мане 36
Коутиньо 52
Милнер 71
5:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мейлер 51
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
24 сент. 2016, 17:00 МСК
24.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
30'
71'
30', 71'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
74
20
Лаллана
Адам Лаллана
17'
17'
69
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
52'
52'
74
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
19
Мане
Садио Мане
36'
36'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
18
Морено
Альберто Морено
21
Лейва
Лукас Лейва
23
Джан
Эмре Джан
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
27
Ориги
Дивок Ориги
Халл Сити
мин
20
Диоманде
Адама Диоманде
33
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
25
Мэйсон
Райан Мэйсон
73
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
45
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
90
Запасные
16
Якупович
Элдин Якупович
5
Магуайр
Гарри Магуайр
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
51'
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
15
Мэлони
Шон Мэлони
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
19
Кин
Уильям Кин