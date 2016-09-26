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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Хендрик 38
Кин 50
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
26 сент. 2016, 22:00 МСК
26.09.2016, 22:00 МСК
понедельник
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
21
Бойд
Джордж Бойд
90
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
50'
50'
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
83
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
38'
38'
90
8
Марни
Дин Марни
90
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
11
Кайтли
Майкл Кайтли
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
41
О'Нил
Эйден О'Нил
15
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
45
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
75
7
Амрабат
Нордин Амрабат
58
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
4
Кабуль
Юнес Кабуль
18
Суньига
Камило Суньига
23
Уотсон
Бен Уотсон
17
Гедиура
Адлан Гедиура
12
Кенеди
Роберт Кенеди
10
Саксесс
Исаак Саксесс