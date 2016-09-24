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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Станислас 23
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2016, 17:00 МСК
24.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
8
Артер
Гарри Артер
90
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
23'
23'
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
76
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
33
Айб
Джордон Айб
71
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
5
Аке
Натан Аке
14
Смит
Брэд Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
55
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
20
Овьедо
Брайан Овьедо
90
14
Боласи
Янник Боласи
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
81
11
Миральяс
Кевин Миральяс
60
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
15
Клеверли
Том Клеверли
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
19
Валенсия
Эннер Валенсия