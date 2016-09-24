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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 11
Уолкотт 14
Озил 40
3:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2016, 19:30 МСК
24.09.2016, 19:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
34
Коклен
Франсис Коклен
32
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
40'
40'
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
14'
14'
90
7
Санчес
Алексис Санчес
11'
11'
79
17
Ивоби
Алекс Ивоби
69
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
16
Холдинг
Роб Холдинг
29
Джака
Гранит Джака
12
Жиру
Оливье Жиру
9
Лукас
Лукас
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Челси
мин
10
Азар
Эден Азар
71
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
55
22
Виллиан
Виллиан
70
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
3
Алонсо
Маркос Алонсо
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
8
Оскар
Оскар
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Батшуайи
Миши Батшуайи