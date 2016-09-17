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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Шадли 8
Рондон 37
МакКлин 44
Шадли 56
4:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 61
Ланзини 65
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
17 сент. 2016, 17:00 МСК
17.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
20
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
68
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
44'
44'
90
22
Шадли
Насер Шадли
56'
8'
56'
8'
75
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
37'
37'
87
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
2
Ньом
Аллан Ньом
8
Гарднер
Крейг Гарднер
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
18
Бераино
Саидо Бераино
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
77
27
Пайет
Димитри Пайет
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
30
Антонио
Майкл Антонио
61'
61'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
65'
65'
90
16
Нобл
Марк Нобл
46
11
Дзадза
Симоне Дзадза
46
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
7
Фегули
Софиан Фегули
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
17
Торе
Гекхан Торе
24
Флетчер
Эшли Флетчер
28
Кальери
Хонатан Кальери