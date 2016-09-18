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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Капу 34
Суньига 83
Дини 90
3:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 62
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
18 сент. 2016, 14:00 МСК
18.09.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
34'
34'
82
37
Перейра
Роберто Перейра
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
51
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90'
90'
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
83'
23
Уотсон
Бен Уотсон
17
Гедиура
Адлан Гедиура
12
Кенеди
Роберт Кенеди
7
Амрабат
Нордин Амрабат
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Манчестер Юнайтед
мин
6
Погба
Поль Погба
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
85
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
62
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
38
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
62'
62'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
17
Блинд
Дейли Блинд
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
21
Эррера
Андер Эррера
7
Депай
Мемфис Депай