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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Остин 64
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
18 сент. 2016, 16:15 МСК
18.09.2016, 16:15 МСК
воскресенье
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
11
Тадич
Душан Тадич
81
4
Класи
Йорди Класи
54
7
Лонг
Шейн Лонг
54
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
27
Исгров
Ллойд Исгров
18
Рид
Харрисон Рид
10
Остин
Чарли Остин
64'
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
8
Фер
Лерой Фер
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
45
24
Корк
Джек Корк
82
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
66
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
17
Барроу
Моду Барроу
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
7
Бриттон
Леон Бриттон
10
Борха
Борха