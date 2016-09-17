Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 15
Ихеначо 25
Стерлинг 48
Гюндоган 66
4:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
17 сент. 2016, 17:00 МСК
17.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
66'
66'
72
1
Браво
Клаудио Браво
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
52
3
Санья
Бакари Санья
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
48'
48'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
15'
15'
75
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
9
Нолито
Нолито
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
25'
25'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Компани
Венсан Компани
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
24
Стоунс
Джон Стоунс
15
Навас
Хесус Навас
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
19
Сане
Лерой Сане
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
74
32
Уилшир
Джек Уилшир
68
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
46
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
5
Аке
Натан Аке
14
Смит
Брэд Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
9
Афобе
Беник Афобе
13
Уилсон
Каллум Уилсон