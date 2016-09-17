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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Снодграсс 79
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 17
Уолкотт 55
Санчес 83
Джака 90
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
17 сент. 2016, 17:00 МСК
17.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
16
Якупович
Элдин Якупович
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
58
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
79'
79'
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
77
20
Диоманде
Адама Диоманде
42
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
5
Магуайр
Гарри Магуайр
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
25
Мэйсон
Райан Мэйсон
15
Мэлони
Шон Мэлони
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
19
Кин
Уильям Кин
Арсенал
мин
19
Касорла
Санти Касорла
67
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
55'
55'
88
7
Санчес
Алексис Санчес
17'
83'
17', 83'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
77
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
16
Холдинг
Роб Холдинг
29
Джака
Гранит Джака
90'
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
9
Лукас
Лукас
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен