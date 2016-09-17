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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бэрри 24
Коулмен 42
Лукаку 45
3:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Стекеленбург 21
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
17 сент. 2016, 19:30 МСК
17.09.2016, 19:30 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
21'
21'
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
24'
24'
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
42'
42'
90
14
Боласи
Янник Боласи
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
72
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
45'
45'
66
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
15
Клеверли
Том Клеверли
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
19
Валенсия
Эннер Валенсия
Мидлсбро
мин
34
Форшоу
Адам Форшоу
84
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
70
14
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Негредо
Альваро Негредо
90
24
Нсуе
Эмилио Нсуе
59
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
25
Чамберс
Калум Чамберс
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
35
Наджент
Дэвид Наджент
11
Фишер
Виктор Фишер
37
Траоре
Адама Траоре