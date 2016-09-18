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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Томкинс 9
Данн 11
МакАртур 71
Таунсенд 75
4:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 90
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
18 сент. 2016, 16:15 МСК
18.09.2016, 16:15 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
71'
71'
90
30
Манданда
Стив Манданда
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
9'
9'
45
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
11'
11'
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
75'
75'
85
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
16
Ледли
Джо Ледли
78
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
19
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
Сток Сити
мин
4
Аллен
Джо Аллен
90
24
Гивен
Шей Гивен
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
27
Кркич
Боян Кркич
68
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90'
90'
90
12
Бони
Вильфрид Бони
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
2
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Питерс
Эрик Питерс
16
Адам
Чарли Адам
21
Имбула
Жанелли Имбула
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф