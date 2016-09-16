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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 62
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ловрен 17
Хендерсон 36
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
16 сент. 2016, 22:00 МСК
16.09.2016, 22:00 МСК
пятница
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Азар
Эден Азар
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
21
Матич
Неманья Матич
84
8
Оскар
Оскар
84
22
Виллиан
Виллиан
84
19
Коста
Диего Коста
62'
62'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
3
Алонсо
Маркос Алонсо
34
Эйна
Ола Эйна
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
0
Батшуайи
Миши Батшуайи
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
17'
17'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
36'
36'
90
22
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
21
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
82
15
Старридж
Даниэль Старридж
58
19
Мане
Садио Мане
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
76
Стюарт
Кевин Стюарт
90
Морено
Альберто Морено
21
Лейва
Лукас Лейва
16
Груйич
Марко Груйич
48
Эджария
Ови Эджария
27
Ориги
Дивок Ориги