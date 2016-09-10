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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 5
Антонио 33
2:4
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 41
Дини 45
Капу 53
Холебас 63
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 17:00 МСК
10.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
22
Бирам
Сэм Бирам
85
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
13
Нобл
Марк Нобл
69
27
Пайет
Димитри Пайет
90
30
Антонио
Майкл Антонио
5'
33'
5', 33'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
77
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
85
Торе
Гекхан Торе
77
Флетчер
Эшли Флетчер
69
Кальери
Хонатан Кальери
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
1
Кабуль
Юнес Кабуль
82
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
63'
63'
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
53'
53'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
24
Игало
Одион Игало
41'
41'
69
9
Дини
Трой Дини
45'
45'
78
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
82
Предль
Себастьян Предль
18
Суньига
Камило Суньига
23
Уотсон
Бен Уотсон
17
Гедиура
Адлан Гедиура
78
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
69
Саксесс
Исаак Саксесс