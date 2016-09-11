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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 59
Фер 62
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 18
Коста 81
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
11 сент. 2016, 18:00 МСК
11.09.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
1
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
41
8
Фер
Лерой Фер
62'
62'
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
59'
59'
88
24
Корк
Джек Корк
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
7
Бриттон
Леон Бриттон
56
Фултон
Джей Фултон
17
Барроу
Моду Барроу
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
13
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
76
7
Канте
Н'Голо Канте
90
8
Оскар
Оскар
89
22
Виллиан
Виллиан
77
19
Коста
Диего Коста
18'
81'
18', 81'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
30
Луис
Давид Луис
3
Алонсо
Маркос Алонсо
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
23
Батшуайи
Миши Батшуайи