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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 41
Сон 56
Алли 60
Кейн 70
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 17:00 МСК
10.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
24
Имбула
Жанелли Имбула
71
4
Аллен
Джо Аллен
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
67
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
12
Бони
Вильфрид Бони
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
2
Бардсли
Филлип Бардсли
5
Муниеса
Марк Муниеса
71
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
67
Кркич
Боян Кркич
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
78
1
Ваньяма
Виктор Ваньяма
55
20
Алли
Деле Алли
60'
60'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
41'
56'
41', 56'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
70'
70'
73
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
78
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
55
Ламела
Эрик Ламела
73
Янссен
Венсан Янссен