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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Айяла 38
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 16
Заха 47
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 17:00 МСК
10.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
38'
38'
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
26
Форшоу
Адам Форшоу
90
11
Фишер
Виктор Фишер
57
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
57
10
Негредо
Альваро Негредо
90
18
Стуани
Кристиан Стуани
81
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
25
Чамберс
Калум Чамберс
57
Рамирес
Гастон Рамирес
57
де Рон
Мартен де Рон
24
Нсуе
Эмилио Нсуе
9
Роудс
Джордан Роудс
81
Траоре
Адама Траоре
Кристал Пэлас
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
30
Ледли
Джо Ледли
84
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
77
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
11
Заха
Вилфрид Заха
47'
47'
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
19
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
84
Фламини
Матье Фламини
77
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
36
Дрехер
Люк Дрехер
84
Бентеке
Кристиан Бентеке
16'