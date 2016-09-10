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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ибрагимович 42
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 15
Ихеначо 36
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 14:30 МСК
10.09.2016, 14:30 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
81
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
14
Лингард
Джесси Лингард
46
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
46
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
42'
42'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
8
Мата
Хуан Мата
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
21
Эррера
Андер Эррера
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
9
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Стоунс
Джон Стоунс
90
3
Санья
Бакари Санья
90
9
Нолито
Нолито
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
15'
15'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
60
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
36'
36'
53
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
19
Сане
Лерой Сане