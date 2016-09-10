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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 13
Мане 31
Лаллана 56
Фирмино 89
4:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 38
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 19:30 МСК
10.09.2016, 19:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
22
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
76
20
Лаллана
Адам Лаллана
56'
56'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
13'
89'
13', 89'
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
76
19
Мане
Садио Мане
31'
31'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
76
Стюарт
Кевин Стюарт
90
Морено
Альберто Морено
76
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
34
1
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
65
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
45
9
Варди
Джейми Варди
38'
38'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
34
Эрнандес
Луис Эрнандес
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
65
Ульоа
Леонардо Ульоа
45
Муса
Ахмед Муса