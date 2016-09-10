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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Дефур 72
1:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Снодграсс 90
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 17:00 МСК
10.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
8
Марни
Дин Марни
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
72'
72'
75
21
Бойд
Джордж Бойд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
1
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
76
7
Грэй
Андре Грэй
80
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
11
Кайтли
Майкл Кайтли
76
Эрфилд
Скотт Эрфилд
75
Хендрик
Джеффри Хендрик
80
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
83
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
73
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90'
90'
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
90
16
Диоманде
Адама Диоманде
70
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
5
Магуайр
Гарри Магуайр
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
73
Мэйсон
Райан Мэйсон
0
Уэйр
Джеймс Уэйр
83
Мэлони
Шон Мэлони
70
Кин
Уильям Кин