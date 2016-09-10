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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 79
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 17:00 МСК
10.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
1
Станислас
Джуниор Станислас
74
8
Артер
Гарри Артер
90
33
Айб
Джордон Айб
63
17
Кинг
Джошуа Кинг
74
13
Уилсон
Каллум Уилсон
79'
79'
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
20
Уилсон
Марк Уилсон
14
Смит
Брэд Смит
63
Уилшир
Джек Уилшир
74
Гослинг
Дэн Гослинг
74
Градель
Макс Градель
9
Афобе
Беник Афобе
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
20
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
1
Якоб
Клаудио Якоб
82
47
Филд
Сэм Филд
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
72
18
Бераино
Саидо Бераино
63
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
2
Ньом
Аллан Ньом
72
Гарднер
Крейг Гарднер
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
63
Рондон
Хосе Саломон Рондон
82
Леко
Джонатан Леко