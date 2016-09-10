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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Косиельни 29
Касорла 90
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Чех 18
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
10 сент. 2016, 17:00 МСК
10.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
18'
18'
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
29'
29'
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
33
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90
19
Касорла
Санти Касорла
90'
90'
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
75
9
Лукас
Лукас
62
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
62
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
16
Холдинг
Роб Холдинг
29
Джака
Гранит Джака
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
62
Санчес
Алексис Санчес
62
Жиру
Оливье Жиру
75
Ивоби
Алекс Ивоби
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
1
Дэвис
Стивен Дэвис
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
4
Класи
Йорди Класи
65
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
9
Родригес
Джей Родригес
45
11
Тадич
Душан Тадич
80
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
80
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
65
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
45
Лонг
Шейн Лонг
10
Остин
Чарли Остин