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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
28 авг. 2016, 15:30 МСК
28.08.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
20
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
64
47
Филд
Сэм Филд
76
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
38
Роуз
Джек Роуз
3
Ольссон
Йонас Ольссон
49
Уилсон
Кейн Уилсон
76
Гарднер
Крейг Гарднер
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
45
Леко
Джонатан Леко
Мидлсбро
мин
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
84
34
Форшоу
Адам Форшоу
90
10
Негредо
Альваро Негредо
90
18
Стуани
Кристиан Стуани
90
24
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
20
Рич
Адам Рич
23
де Сар
Жульен де Сар
84
Наджент
Дэвид Наджент
9
Роудс
Джордан Роудс
90
Фишер
Виктор Фишер