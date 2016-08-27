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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Перейра 57
1:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Касорла 9
Санчес 40
Озил 45
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2016, 17:00 МСК
27.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
52
25
Холебас
Хосе Холебас
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
17
Гедиура
Адлан Гедиура
45
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
77
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
52
Янмаат
Дэрил Янмаат
23
Уотсон
Бен Уотсон
45
Перейра
Роберто Перейра
57'
77
Саксесс
Исаак Саксесс
19
Синклэйр
Джером Синклэйр
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
29
Джака
Гранит Джака
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
74
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
45'
45'
70
19
Касорла
Санти Касорла
9'
9'
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
7
Санчес
Алексис Санчес
40'
40'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
70
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
74
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
70
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
70
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
12
Жиру
Оливье Жиру