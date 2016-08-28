Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 7
Фернандиньо 18
Стерлинг 90
3:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 58
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
28 авг. 2016, 18:00 МСК
28.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
59
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
18'
18'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
9
Нолито
Нолито
75
10
Агуэро
Серхио Агуэро
88
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
7'
90'
7', 90'
90
Запасные
1
Харт
Джо Харт
59
Коларов
Александар Коларов
15
Навас
Хесус Навас
75
Насри
Самир Насри
88
Фернандо
Фернандо
18
Делф
Фабиан Делф
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вест Хэм
мин
2
Рид
Уинстон Рид
78
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
17
Торе
Гекхан Торе
45
16
Нобл
Марк Нобл
90
30
Антонио
Майкл Антонио
58'
58'
90
11
Валенсия
Эннер Валенсия
60
24
Флетчер
Эшли Флетчер
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
45
Бирам
Сэм Бирам
32
Бурк
Рис Бурк
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
60
Ланзини
Мануэль Ланзини
28
Кальери
Хонатан Кальери