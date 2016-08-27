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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 32
Морган 52
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Фер 80
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2016, 17:00 МСК
27.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
57
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
75
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
52'
52'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
80
9
Варди
Джейми Варди
32'
32'
90
Запасные
57
Цилер
Рон-Роберт Цилер
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
80
Ульоа
Леонардо Ульоа
75
Муса
Ахмед Муса
Суонси
мин
24
Корк
Джек Корк
86
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
59
17
Барроу
Моду Барроу
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
59
8
Фер
Лерой Фер
80'
80'
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
59
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
59
Монтеро
Джефферсон Монтеро
56
Фултон
Джей Фултон
86
МакБарни
Оливер МакБарни