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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 90
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2016, 19:30 МСК
27.08.2016, 19:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
25
Диоманде
Адама Диоманде
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
48
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
83
Запасные
30
Куцяк
Душан Куцяк
12
Магуайр
Гарри Магуайр
36
Олли
Грег Олли
37
Клэкстоун
Джош Клэкстоун
15
Мэлони
Шон Мэлони
38
Боуэн
Харрод Боуэн
39
Хинклайф
Бен Хинклайф
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
61
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
8
Мата
Хуан Мата
72
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
76
Мхитарян
Генрих Мхитарян
82
Эррера
Андер Эррера
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90'