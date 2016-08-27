Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Гивен 51
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2016, 17:00 МСК
27.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
10
Боласи
Янник Боласи
88
8
Баркли
Росс Баркли
84
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
70
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
84
Мори
Рамиро Мори
12
Леннон
Аарон Леннон
20
Овьедо
Брайан Овьедо
88
Дэвис
Том Дэвис
70
Коне
Аруна Коне
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
51'
51'
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
78
4
Аллен
Джо Аллен
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
25
Крауч
Питер Крауч
65
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
78
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
5
Муниеса
Марк Муниеса
16
Адам
Чарли Адам
78
Собхи
Рамадан Собхи
78
Кркич
Боян Кркич
0
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
45
Нгой
Жульен Нгой