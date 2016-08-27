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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 9
Виллиан 41
Мозес 89
3:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2016, 17:00 МСК
27.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
10
Азар
Эден Азар
9'
9'
81
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
8
Оскар
Оскар
90
22
Виллиан
Виллиан
41'
41'
77
19
Коста
Диего Коста
80
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
34
Эйна
Ола Эйна
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
81
Педро
Педро
77
Мозес
Виктор Мозес
89'
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
80
Батшуайи
Миши Батшуайи
Бернли
мин
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
57
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
8
Марни
Дин Марни
72
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
57
21
Бойд
Джордж Бойд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
7
Грэй
Андре Грэй
90
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
72
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
11
Кайтли
Майкл Кайтли
41
О'Нил
Эйден О'Нил
57
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
19
Юткевич
Лукаш Юткевич